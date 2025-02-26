ソシエダは26日、コパ・デル・レイ準決勝第1戦でホームにレアル・マドリーを迎え撃つ。この一戦を前に、スペイン『アス』が古巣対戦のMF久保建英に注目している。同紙は「タケフサ・クボは、ソシエダがコパ・デル・レイ準決勝第1戦でレアル・マドリーに勝つための大きな希望だ」とし、さらに「レアル・マドリーはコパ準決勝でクボの脅威に直面することになる」と分析。その理由として、ソシエダ加入後にゴールを決めたラ・リー