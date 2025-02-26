■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム (7084) スマイルＨＤ 東証グロース (6696) トラースＯＰ 東証グロース (2459) アウン 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4892) サイフューズ 東証グロース (9697) カ