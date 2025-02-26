26日、南アフリカ・ケープタウンで開幕したG20財務相・中央銀行総裁会議（共同）【ケープタウン共同】日米欧の先進国に新興国を加えた20カ国・地域（G20）の財務相・中央銀行総裁会議が26日、南アフリカのケープタウンで開幕した。環境や国際課税といった主要議題で意見が対立する中、日米のほか、中国やインドなど主要国の閣僚も相次ぎ欠席した。議論の停滞は必至で、共同声明の採択は難航が予想される。第2次トランプ米政権