神奈川県箱根町の温泉旅館に火をつけたとして、県警は26日、この旅館の元従業員で職業調査中の川崎健一容疑者（52）=小田原市荻窪=を建造物侵入と非現住建造物等放火の疑いで逮捕し、発表した。黙秘しているという。逮捕容疑は11日午前2時45分ごろ〜同3時50分ごろ、箱根町湯本茶屋の温泉旅館「豊栄荘」の新館に侵入して放火し、一部を損傷させたというもの。現場周辺を行き来する川崎容疑者の姿が防犯カメラに映っており、関与