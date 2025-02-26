広瀬香美が全国ツアー＜WINTER QUEEN 2025＞東京公演のステージ上で、＜Kohmi EXPO 2025＞を8月に開催することを発表した。＜Kohmi EXPO＞は、広瀬がシンガーとしてだけではなく、プロデューサーとしての全てを凝縮した全方位参加型の一大イベント。過去には、ポップピアニストのハラミちゃん、ダンスボーカルグループPSYCHIC FEVER、広瀬自らがその才能を見出したUthmといった本人にゆかりのある豪華な面々がジャンルを超えて、趣