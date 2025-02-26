英王室のウィリアム皇太子とキャサリン妃は、「名声やセレブに全く興味がない」そうだ。夫妻は正当な理由で職務を行っていると、夫妻の下で働いていた元王室補佐官が明かした。【写真】キャサリン妃が43歳に！夫ウィリアム皇太子がスウィートなメッセージ晩餐会や授賞式など、華々しいイベントに参加する機会の多いウィリアム皇太子夫妻だが、Peopleによると、注目を浴びる生活について実のところ夫妻がどう考えているか、元側