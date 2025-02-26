2月26日 発表 セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」（プロジェクトセカイ）の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #17」を配信し、楽曲追加情報や、3月9日の「ミクの日」関連イベント情報などを発表した。 【プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #17】 楽曲追加情報！「あん