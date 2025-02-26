◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３節横浜ＦＭ０―０横浜ＦＣ（２６日・日産スタジアム）横浜ＦＭと横浜ＦＣのダービーは０―０で引き分けに終わった。立ち上がりは横浜ＦＭペースで試合が進むが、ゴール前での決定的なチャンスを作るまでには至らず。横浜ＦＣもカウンターやセットプレーから好機を作り、前半終了間際にはＦＷ桜川ソロモンが決定機を迎えたがチャンスを生かせず前半は０―０で折り返す。後半立ち上がりにも横浜Ｆ