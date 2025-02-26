◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３節ＦＣ東京３―１名古屋（２６日・味スタ）ＦＣ東京はホームで名古屋と対戦し、３―１で勝利した。２２日の町田戦（０●１）では完封負けを喫したＦＣ東京だが、この試合は前半から試合を動かした。前半３１分、ＭＦ白井康介がドリブルでカウンターを仕掛けると、ＭＦ佐藤恵允にスルーパスを出す。エリア左でボールを受け取った佐藤がワンタッチで出した右に出したパスを、ＦＷ山下敬大が右足で