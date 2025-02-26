２６日、記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月26日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は26日の記者会見で、トランプ米政権がこのほど凍結を解除した53億ドル（1ドル＝約149円）の対外援助計画に台湾向けの軍事支援8億7千万ドルが含まれているとの報道に関し、台湾の武装化、台湾海峡の平和と安定の破壊をやめるよう米国に求めた。林氏は次のように述べた。中国は関連の報道を深