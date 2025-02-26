新型コロナ雇用調整助成金をだましとったとして元社長らが逮捕された結婚式場運営の「アルカディア」（福岡県久留米市）は、自社ホームページで25日付での営業停止を発表した。「業績不振により、支払不能の状態に陥った」としている。5月にアルカディアの運営する式場で結婚式を挙げるために男性が準備した招待状。営業停止が決まった2月25日に切手を貼り終えたという=男性提供代表取締役の中山和子氏から「お客様へ」として