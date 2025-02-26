結婚生活において、義家族からの理解を得られないとき、孤独やストレスを感じることがあります。義家族による問題行為や不適切な発言は、深い傷となることも。今回は、そんな難しい状況に立たされた際、どのように自分の立場を守り、問題を乗り越えるのかヒントを探ってみましょう。【言葉での言い争いは避ける】義家族からの過度な干渉や批判には、直接対立することなく、まずは冷静に対応することが重要です。感情的な言い争いは