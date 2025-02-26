¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/26¡ÛEXILE¡¿FANTASTICS¤Îº´Æ£Âç¼ù¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡ØTAIKI MAGAZINE¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£BUDDiiS¤Î¾®Àî»Ëµ­¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£Âç¼ù¤éLDH¥á¥ó¥Ð¡¼¹ë²Ú½¸·ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¢¡º´Æ£Âç¼ù¡ÖTAIKI MAGAZINE¡×¤Ï¡Ö500ÅÀËþÅÀ¡×Æ±»ï¤Ï¡¢º´Æ£¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤äÃíÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤ò¼èºà¤¹¤ëÞÕ¿È¤Î1ºý¡£É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏÀîÀ¾¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â