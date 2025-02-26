¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë50¥­¥íµé¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ÜºêÍ¥°á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥êÈ¯¾Í¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSEZANE¡×¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¿Üºê¤Ï¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÜºêÍ¥°á(