2·î26Æü¡¢½©¸µ¿¿²Æ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Èµ×¡¹¡É¤Ê¥Ü¥Ö¥Ø¥¢SHOT¤ò¸ø³«½©¸µ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤­¤â¤È¤Þ¤Ê¤Ü¤Ö¡£¡×¡ÖÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿ µ×¡¹¤Ë20cm¤¯¤é¤¤¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡×¤È¡¢¥í¥ó¥°¤À¤Ã¤¿È±¤ò¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Æ´Ý2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª »þ¡¹ÀÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¸µµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯ ²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹