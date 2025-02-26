26Æü¡¢V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò ÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬¡¢3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÆüÌî»Ô»ÔÌ±¤Î¿¹¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè18½µGAME1¤Î¥ìー¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚÀï¤Ç¡¢Æ±¤¸Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¥Áー¥à¤Î¥³ー¥Á¤ÈÁª¼ê¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥»¥Ñ¥¿¥¯¥íー¤È¤Ï¡¢¼ê¤ò»È¤ï¤º¤ËÂ­¤äÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ò¶´¤ó¤ÀÁê¼ê¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä