デル・テクノロジーズは2月26日、プレミアムゲーミングブランド「Alienware」におけるハイエンドモデル「Alienware Area-51 Gaming Desktop」に加え、「Alienware Aurora Desktop」も同日販売を開始した。デル「Alienware Area-51」発売開始 - 5年ぶりに復活したハイエンドゲーミングPCAlienware Area-51は5年ぶりに復刻したハイエンドモデル、Alienware Auroraは汎用sデイトミニマルなデザインで高い性能を実現した製品シリーズ。
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