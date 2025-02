【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■SPARKS GO GOとROLLYはともに2025年の今年が35周年イヤー 2月14日、SPARKS GO GOとROLLYのユニット「スパークスローリー」のライブ、『続・帰ってきた!スパークスローリー2025 ~How Many More Times~』が渋谷WWW Xにて開催された。ソニー・ミュージックアーティスツ(SMA)の50周年イベントのひとつである