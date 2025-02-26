¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/26¡ÛÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¼ç±é¡¢ÂçÀÐÀÅ»á¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë7·î´ü¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¿¤è¤ë9»þ¡Á9»þ54Ê¬¡Ë¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£2·î26Æü¡¢°¤Éô¤ÈÂçÀÐ»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿°Ï¤ß¼èºà²ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤Éô¥µ¥À¥ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡¢°ÛÎã¤Î°Ï¤ß¼èºà²ñ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÈ¯É½¢¡°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¥Æ¥ìÄ«Ï¢¥É¥é½é¼ç±é·èÄê2024Ç¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿ÂçÀÐ»á¤È°¤Éô¡£¤³¤Î²Æ¡¢¤½¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤¬