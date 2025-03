銀座三越にて「マジックアワー」をテーマにした、ディズニーファン待望の「Disney THE MARKET 2025 in 銀座三越」の開催が決定!期間中、限定品や会場を色鮮やかなグラデーションで表現し、幅広い世代のディズニーファンの日常に笑顔と幸せをが届けられます。​「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」など愛されるキャラクターたちのグッズが一堂に会する、特別な空間です☆ Disney THE MARKET 202