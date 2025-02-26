『ホグワーツ・レガシー』の米ワーナー・ブラザース・ディスカバリーがビデオゲーム部門を再編する。この影響で、2021年に開発が発表されていたモノリス・プロダクションズによるゲーム『ワンダーウーマン』が中止になった。米が伝えた。 この度ワーナーは、モノリス・プロダクションズ、プレイヤー・ファースト・ゲームズ、ワ&#1254