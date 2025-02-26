¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬23Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤æ¤­¤ê¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¶¦±é¼Ô¤Ø¤ÎÊÖ¤·¤ËÈ¿¾Ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡û¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö»äÉþ¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡×ÇðÌÚÍ³µª¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢²¿¤«Î¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤ò¾Ò²ð¡£ÇðÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¼ýÏ¿¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤­¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢¡È¤Ê¤ó¤«»äÉþ¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤Î¤È¤­