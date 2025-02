元AKB48で現在はガールズグループSAY MY NAMEのリーダーを務める本田仁美の“イメチェン”が話題だ。【写真】本田仁美、「平成のギャル」に衝撃変身SAY MY NAMEは2月25日、公式SNSを通じて2nd EPアルバム『My Name Is…』の新たなコンセプトフォトを公開した。今回のコンセプトフォトには本田仁美とドヒが登場。茶髪ショートにイメチェンした本田仁美はシフォン素材のピンク色衣装に身を包み、キュートな美貌を披露している。ドヒ