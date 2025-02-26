ÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¾æ¡Ê30¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡£MC¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡£¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎLiLiCo¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¾®Åç·Ä»Ò¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎËÙÌ¤±ûÆà¤é¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¾åÅÄ¤«¤é¼«¿È¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¸¤»ô¤Ï¡Ö