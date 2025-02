Image: Ugis Riba / Shutterstock.com 新生活に向けてこれ待ちな人、結構いると思うのです。Apple(アップル)のなくしものトラッカーAirTagの新モデル(通称AirTag 2)が、5月から6月に発売される…かも。So we're here with Next Generation of AirTag May or June.- Kosutami (@Kosutami_Ito) February 24, 2025 XにたまにAppleリーク情報をポストする、Apple製品のプロトタイプ収集家と