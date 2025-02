ロサンゼルス・ドジャースとメジャーリーグベースボール(MLB)は、3月5〜30日まで東京・虎ノ門ヒルズにあるTOKYO NODE GALLERYで開催するドジャース没入型体験イベント『Dodgers Experience at MLB Tokyo Series presented by Guggenheim(ドジャース・エクスペリエンス展 at 東京シリーズ by グッゲンハイム)』の展示内容を一部発表した。【写真】日本初上陸!2024年ワールドシリーズ優勝トロフィーの写真撮影も本展は、ス