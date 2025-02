ロックバンド・ONE OK ROCKの約2年半ぶりのニューアルバム『DETOX』が、2月26日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初週DL数0.6万DL(5657DL)で初登場1位を獲得。自身通算4作目のデジタルアルバム1位となった。【写真】大盛況!ONE OK ROCK、米ロス公演の様子なお初週DL数0.6万DL(5657DL)は、今年度最高初週DL数(「2024/12/23付」からスタート)を記録した。同作は、ONE OK ROCK約2年半ぶり、自身11枚