○経済統計・イベントなど ０９：３０豪・消費者物価指数 １４：００日・景気動向指数（改定値） １６：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １６：４５仏・消費者信頼感指数 ２１：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議（２７日まで） ※インド市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：プラネット ※海外企業決算発表：エヌ