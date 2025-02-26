Image: Adobe 満を持しての本命登場。Adobeから、iPhone版のPhotoshopが発表されました。本日からダウンロード可能、無料で利用できます（Android版は年内登場予定）。スマホ1つで手軽に利用できる点から、メインターゲットはPhotoshop初心者やスマホを主に使う若手クリエイター。UIもスマホ用に最適化されていて、もっとも身近なPhotoshopの入口となりそうですね。モバイル向け画像編集アプ