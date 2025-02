複数のアメリカ人作家が2023年にOpenAIやMetaを著作権違反で提訴した裁判で、Metaは「AIのトレーニング目的で海賊版書籍のデータセットをトレントでダウンロードしたこと」を認めました。しかし、Metaは「ダウンロード後にそのファイルを共有した証拠はない」と裁判で主張しています。Meta Says it Made Sure Not to Seed Any Pirated Books * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/meta-says-it-made-sure-not-to-seed-any-pirat