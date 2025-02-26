ÇÐÍ¥¡¦áÄ¿¿¤¢¤ß¡Ê18¡Ë¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØAmi¡Ù¡Ê3·î4ÆüÈ¯Çä¡¿¾®³Ø´Û¡Ë¤è¤ê¡¢·õÆ»Ãå»Ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°î¤ì½Ð¤ëÆ©ÌÀ´¶¡ªÁÇÈ©¥Á¥é¸«¤»¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¹â¹»1Ç¯À¸¤Î½©¡¢¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì²­Æì¤«¤é¾åµþ¤··õÆ»¤Î¶¯¹ë¹»¤ËÆþÉô¡£ÎÀÀ¸³è¤Ë¤â´·¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤ß»Ï¤á¤¿º¢¤ÎÍÍ»Ò¡£¼Ì¿¿½¸Æâ¤Ç¤Ïô¥¡¹¤·¤¯ÃÝÅá¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¤ä·õÆ»¾ì¤Ë¶Á¤¯·ã¤·¤¤Â©¤Å¤«¤¤¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤­¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ÏÃæ3¤«¤é¹â3¤Þ¤ÇËè