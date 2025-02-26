昨年の東京都知事選で候補者と無関係な選挙ポスターが多数貼られた問題を受け、品位を損なうポスターの掲示を禁じた公職選挙法改正案が、２５日の衆院政治改革特別委員会で可決された。法案は３月中に成立する見通しで、今夏の都議選や参院選など大型選挙を控える各地の選挙管理委員会や有権者からは、評価の声が上がる一方、「『品位』の基準が曖昧で実効性はあるのか」との懸念が聞かれた。■子どももいるのに「子どもに見せ
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