¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¤¬25Æü¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀ®¸ù¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È²ÈÂ²¤È»î¹ç¸å¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤ò¤·¤Æ²á¤´¤»¤¿¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê±ÇÁü¤Ï¸«ÊÖ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉKO¥·¡¼¥ó¤È¤«¾¯¤·¸«¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃæÃ«Áª¼ê¡£24Æü¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç·Þ¤¨¤¿3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ï¡¢WBC6°Ì¤Î¥À¥Ó¥É¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ëÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£23ºÐ¤Ê¤¬¤é28ÀïÁ´¾¡¤ÈË­ÉÙ¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¼ã¤­Ä©Àï¼Ô