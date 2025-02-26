Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬Êü½Ð¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿(C)Getty Images¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¤Ïº£µ¨¡¢2Ç¯2400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMLB Trade Rumors¡Ù¤Ï¡¢ºÇ°­¤Î¾ì¹çÊü½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹°ÜÀÒ½é¾¡Íø¡ª±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«¤è¡ªºòµ¨¤Ï29»î¹ç¤Ç3¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.09¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿Á°ÅÄ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¡Ê·ÀÌó¡ËÅö»þ¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢½é¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»¶¡¹