日本代表FWの躍動が止まらない。前田大然と旗手怜央を擁するセルティックは現地２月25日、スコットランドリーグの第28節でアバディーンとホームで対戦している。この試合で先制点を挙げたのが絶好調の前田だった。【動画】リーグ二桁得点を達成！前田大然のダイレクトボレー弾24分、ペナルティエリア内でふわりと浮いたクリアボールに反応。ダイレクトのボレーシュートでネットを揺らしてみせた。27歳のアタッカーはこの