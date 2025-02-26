揚げたエシャロットと生姜を挟んだ大トロ（写真：筆者撮影）大阪・堂島にある「フォーシーズンズホテル大阪」が、いま国内外から注目を集めている。日本のフォーシーズンズホテルといえば、1992年に開業した「フォーシーズンズホテル椿山荘 東京」を思い浮かべる人もいるかもしれない。伝統的な日本の美とフォーシーズンズの高級感が融合した空間で、2013年には「椿山荘」と「フォーシーズンズホテル椿山荘 東京」が統合し、「ホテ