ガストフィットメニュー」を始動したガスト。「神コスパ」と値段が押し出されているが、その実力は……？（筆者撮影）ファミレスチェーン「ガスト」が、ここに来てお得感のあるメニューを発表し、話題になっている。またサイゼリヤも、ここ数年でメニュー数を大きく絞っている。これらの政策の背景には、ファミレス業界の変容もあるのかもしれない…。新著『ニセコ化するニッポン』を上梓した、チェーンストア研究家の谷頭和希氏