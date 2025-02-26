【ロンドン共同】英首相官邸は25日、スターマー首相とフランスのマクロン大統領が電話会談し、持続的なウクライナ和平に向けたトランプ米大統領の主導を「歓迎する」ことで一致したと発表した。両首脳は、いかなる和平交渉でもウクライナを中心に据えなければならないと改めて強調した。スターマー氏は27日にワシントンでトランプ氏と会談する。その際にウクライナを和平交渉入りさせるようトランプ氏に求める可能性がある。