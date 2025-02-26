前日に沖縄キャンプを打ち上げた楽天は仙台に移動した。27日に楽天モバイルパークで行う全体練習から22年ドラフト1位右腕の荘司が合流する予定。1年目に5勝を挙げたものの、昨季はオープン戦期間の右膝負傷や開幕後の体調不良などでわずか1勝に終わり、9月には右肘のクリーニング手術を受けた。すでに2軍の沖縄・久米島キャンプ期間に実戦復帰も果たしており、三木監督は「リカバリーもいいみたいなので呼びます」と明かし