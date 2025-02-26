真鶴町役場（資料写真）神奈川県真鶴町は２５日、総額７０億２７００万円となる２０２５年度当初予算案を発表した。一般会計は人件費の増加や施設改修工事などで前年度比１２・７％増の４１億７１００万円で、総額とともに２年連続のプラス編成となった。歳入は、町税が１・０％増の８億７６００万円。ごみ焼却炉の改修工事で町債は６７・７％増となった。財政調整基金は２億円を取り崩し、２５年度末の残高は約５千万円となる