2024年分の確定申告の期限は3月17日（月）です（写真：yuu／PIXTA）日本の公的年金受給者数は7747万人（延べ人数、2023年末時点）にのぼります。一方、長寿化の進展に伴い、年金受給者であっても働く人は増え、収入のあり方も多様化しています。こうした中、確定申告が必要な年金受給者の準備不足や記載ミスが目立つようです。本稿では確定申告の要・不要の判断や手順、注意点などについて、社会保険労務士・CFPの大柴良史さんが解