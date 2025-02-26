楽天・荘司が２７日から１軍に合流することが決まった。昨季は開幕前に膝の違和感を訴えるなど、度重なるコンディション不良に悩んだ右腕。順調なリハビリを続け、２軍キャンプではすでに１イニング登板も終えたといい、三木監督も“昇格”を決定。「今後どう進めるかは来てからになる」と慎重に見極める方針だが、開幕ローテがほぼ当確のヤフーレ、ハワードの新外国人に次いで荘司も加われば大枠が見えてくる。