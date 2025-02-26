「また見たい枠」から、あるぞ開幕1軍――。ソフトバンクのドラフト6位新人、岩崎峻典投手（21＝東洋大）の評価が上昇中だ。今春キャンプはB組（2軍）スタートもA組（1軍）の紅白戦で好投し、小久保監督が「また見たい」と評価。23日のオリックス戦でも好投した強心臓ルーキーを休日インタビュー最終回で直撃した。チームは3月2日まで宮崎で4試合を行い、岩崎は27日の韓国・斗山戦で登板する予定だ。（聞き手・井上満夫）―