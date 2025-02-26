能登半島地震で被災した石川県輪島市の別所谷町地区の住民が２７日、集団移転を求める要望書を市に提出する。国の「防災集団移転促進事業」（防集）を想定した要望は、被災地で初めて。市は実現に向けて調整していく。別所谷町は山あいに位置し、地震による大規模な土砂崩れで一時孤立状態になるなどの被害があり、今も断水が続く。住民間で住まいに関するアンケートを実施したところ、災害リスクの低減、将来に向けて生活の維