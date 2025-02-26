［ウクライナ侵略３年］停戦への道＜４＞「ウクライナの降伏を意味する和平であってはならない」フランスのマクロン大統領は２４日、米ワシントンのホワイトハウスでトランプ米大統領と会談し、ロシアのウクライナ侵略に絡む米露の協議にこう注文をつけた。停戦を急ぐトランプ氏がロシアに肩入れすれば、プーチン露大統領を増長させ欧州の安全保障をいっそう揺るがしかねないからだ。その危機感は、世界最強の軍事力を持つ米