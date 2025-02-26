いずれもＫ―ＰＯＰの新生ガールズグループで５人組の「ＫｉｉｉＫｉｉｉ」（キキ）と８人組の「Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ」（Ｈ２Ｈ）が２４日、それぞれデビュー曲「ＩＤＯＭＥ」と「ＴｈｅＣｈａｓｅ」をリリースした。「ＩＶＥ」と「ａｅｓｐａ」の?妹分対決?の行方は――。韓国で権威のあるチャートのメロンチャートで、直近３０日以内と１００日以内のリリース曲ランキング「ＨＯＴ１００」にキキの「ＩＤＯ