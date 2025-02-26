巨人の西舘勇陽投手（２２）、又木鉄平投手（２６）、山瀬慎之助捕手（２３）、萩尾匡也外野手（２４）、佐々木俊輔外野手（２５）が２軍に降格することが２５日、決定した。春季キャンプ開始から離脱者と降格者はゼロだったが、打ち上げとともに５選手が降格となった。西舘は実戦３試合で７回５失点。２３日の広島戦（那覇）では３回５失点だった。又木は３試合で５回３失点。２２日のＤｅＮＡ戦（宜野湾）では３回３失点だっ