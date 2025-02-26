【ロンドン共同】英首相官邸は25日、スターマー首相とフランスのマクロン大統領が電話会談し、持続的なウクライナ和平に向けたトランプ米大統領の主導を「歓迎する」ことで一致したと発表した。ロイター通信などが報じた。