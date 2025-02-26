プロボクシングWBOアジア・パシフィック（AP）バンタム級王者の那須川天心（26＝帝拳）が、プロ6戦目から一夜明けた25日、都内のホテルで会見に臨んだ。前夜は前WBO世界同級王者ジェーソン・モロニー（34＝オーストラリア）とのノンタイトル10回戦に3―0判定勝ちし、世界挑戦への試金石となる一戦をクリア。所属ジムの本田明彦会長（77）は6月の次戦で世界ランカーと前哨戦を行い、11月に世界初挑戦させるプランを明かした。右