■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース (260A) オルツ 東証グロース (7353) Ｋラーニング 東証グロース (2459) アウン 東証スタンダード (296A) 令和ＡＨ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5161) 西川ゴム 東証スタンダード (4812)